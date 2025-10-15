Terni Viviana Altamura vicepresidente Federsanità Anci Umbria | Obiettivo rinforzare la rete tra Comuni aziende sanitarie e terzo settore
Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi è il nuovo presidente di Federsanità Anci Umbria. L’incarico è stato ufficializzato nel corso dell’assemblea regionale svoltasi oggi, mercoledì 15 ottobre, nella sede di Anci Umbria. A completare la squadra Emanuele Ciotti (direttore generale dell’Usl. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 13 ottobre è la giornata nazionale di sensibilizzazione del tumore al seno metastatico. A Terni Largo Villa Glori sarà illluminata di rosa fuxia colore dedicato al tumore al seno metastatico. Ringraziamo il Sindaco del Comune di Terni e l'assessore Viviana Alta - facebook.com Vai su Facebook
Terni, Il rettore Oliviero in città per un progetto di ricerca sull'intelligenza artificiale. - Stamattina l’assessora alla scuola del comune di Terni, Viviana Altamura insieme al rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, hanno visitato diverse sedi che potrebbero ospitare un ... ilmessaggero.it scrive
Terni. Il ritorno dell’università per poter rilanciare il centro - Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Sergio Cardinali, intervenendo ieri mattina alla conferenza ... Come scrive ilmessaggero.it
Vicepresidente Provincia Terni, importante firmare accordo Ast - Il vice presidente della Provincia Francesco Maria Ferranti interviene sulla questione Ast e dopo le dichiarazioni del ministro dell'industria ribadisce l'importanza della firma dell'Accordo di ... Secondo ansa.it