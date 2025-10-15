Terni notte di follia | 16enne spacca i vetri di sette auto in sosta prima di essere fermato
Un minorenne di 16 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver colpito numerose auto in sosta a Terni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
