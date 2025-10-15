Terni ‘incubo’ danneggiamenti delle auto in sosta | denunciato giovanissimo dopo aver tentato la fuga

Una serie di danneggiamenti in sequenza che hanno allertato i residenti. La squadra volante della Questura è intervenuta nella serata di lunedì 13 ottobre in via Farini, dopo aver ricevuto una segnalazione. Gli agenti hanno potuto constatare, intervenendo sul posto, il danneggiamento di sette. 🔗 Leggi su Ternitoday.it