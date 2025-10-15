Ternana stadio-clinica | sopralluogo della Soprintendenza per la salvaguardia dei murale | gli scenari

Ternitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sopralluogo fissato per il pomeriggio di domani, giovedì 16 ottobre, per ‘certificare’ la conservazione dei murale. Il progetto dello stadio-clinica della Ternana prevede due stralci inerenti al recupero degli storici dipinti e l’accantieramento. Alla fine del mese di agosto alcune. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ternana stadio clinica sopralluogoNuovo Liberati, conto alla rovescia: giovedì sopralluogo decisivo sui murales e via alle prime demolizioni - Secondo quanto riportato dai colleghi di Tag24 Umbria, è infatti in programma il sopralluogo decisivo della Soprintende ... Lo riporta ternananews.it

Terni. Progetto stadio-clinica, firmata la convenzione: a gennaio il via ai lavori - Comune di Terni, Ternana Women e Stadium (la società di scopo controllata dalla Ternana calcio costituita per realizzare il ... ilmessaggero.it scrive

Bandecchi, sottoscritta convenzione per progetto stadio-clinica - Grazie a questo passo ora la Ternana Calcio ha un grande valore per i potenziali acquirenti, e il fatto che rischi di ricevere ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Stadio Clinica Sopralluogo