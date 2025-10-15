Ternana c’è la campagna abbonamenti Buone notizie per Maestrelli e Dubickas
C’è la campagna abbonamenti, con un preciso segnale relativo al nuovo " Liberati ". Dal campo, intanto, arrivano buone notizie per Maestrelli e Dubickas. Come promesso dalla presidente Claudia Rizzo nel giorno del suo arrivo a Terni, i tifosi rossoverdi hanno ora la possibilità di sottoscrivere le tessere per le gare interne. Lo slogan è "La passione non ha orari, ne’ ritardi", con riferimento al fatto che non era stato possibile attivare la campagna nei tempi dovuti, a causa delle gravi incertezze che hanno riguardato la società. Gli abbonamenti possono essere acquistati su VivaTicket (online e nelle rivendite) e ai botteghini del "Liberati" (prezzi, orari e modalità consultabili sul sito ufficiale della Ternana Calcio ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
