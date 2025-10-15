Termosifoni accesi | quanto costerà scaldare casa e come risparmiare fino a 300 euro
Ci siamo, al via la stagione dei termosifoni accesi. Da oggi è possibile scaldare gli edifici in gran parte d’Italia. E questo significa bollette più salate. Secondo un’analisi di Facile.it, con le attuali tariffe del mercato libero, gli italiani spenderanno in media 1.024 euro per il riscaldamento. Una cifra che pesa sul bilancio familiare, soprattutto in un contesto di costi energetici ancora instabili. Ma è possibile alleggerire le bollette, con piccole attenzioni quotidiane e scelte più strutturali. Ecco allora cinque strategie, secondo Facile.it, per risparmiare centinaia di euro in bolletta. 🔗 Leggi su Panorama.it
