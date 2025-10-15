Teresa Del Mastro la dottoressa foggiana specializzanda in pediatria in missione sanitaria in Senegal

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Teresa Dal Mastro, originaria di Foggia, specializzanda in pediatria presso l’ospedale San Matteo di Pavia, si recherà in Senegal dal 23 ottobre al 20 dicembre per un tirocinio nell’ambito delle missioni mediche promosse dal Comitato Pavia Asti Senegal.Con l’inizio dell’autunno e la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

