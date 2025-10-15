Terapie innovative ma non solo | l' Ematologia dell' Ospedale di Padova si conferma un' eccellenza
Di eccellenza in eccellenza: l'unità operativa complessa di Ematologia si conferma tra le più rappresentative dell'Azienda Ospedaliera di Padova.Nel 2024 i numeri dell'Ematologia, diretta dal professor Livio Trentin, sono stati significativi: 1.800 prelievi midollari con 56 trapianti, 50mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Terapie innovative, ma non solo: l'Ematologia dell'Ospedale di Padova si conferma un'eccellenza - Oggi le nuove terapie in Oncoematologia riguardano il trapianto di midollo, l’utilizzo di anticorpi monoclonali, l’uso di anticorpi bispecifici e l’impiego di terapie cellulari ... Scrive padovaoggi.it
Santa Maria Nuova: immunoterapie CAR-T e trapianti di midollo da donatore non famigliare - Nel 2025 l’Ematologia dell’Ospedale di Reggio Emilia ha rafforzato l’offerta terapeutica per i pazienti oncoematologici iniziando la somministrazione di ... Come scrive redacon.it
Villa Sofia-Cervello, al via protocollo d’intesa per le terapie geniche nei pazienti talassemici - Firmato tra gli Ospedali Riuniti di Palermo e Vertex Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale. Lo riporta insanitas.it