Terapie avanzate robotizzate a Parma il primo isolatore robotizzato
Renderà più accessibili le terapie cellulari e geniche basate sulla medicina di precisione a un numero sempre maggiore di pazienti italiani affetti da malattie genetiche, tumori e patologie croniche. È il CFBox, primo isolatore al mondo personalizzabile e robotizzato per la produzione di terapie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
