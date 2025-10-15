Tentato omicidio in carcere | detenuto a La Spezia tenta di sgozzare un compagno
L'aggressione all'interno della casa circondariale. Un episodio di estrema violenza si è verificato nel carcere della Spezia: un detenuto ha tentato di sgozzare un altro recluso utilizzando un pezzo di neon. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso, dove i medici hanno confermato che per pochissimi centimetri non gli è stata recisa la carotide. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è avvenuta vicino a una cella, quando il detenuto incaricato della distribuzione della spesa è stato colpito alla gola. L'intervento tempestivo degli agenti penitenziari è stato decisivo per evitare il peggio.
