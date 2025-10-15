Tentativo di rilancio per gli ‘Ex studios di Papigno’ | concessione di massimo 30 anni e tante diverse possibili destinazioni d’uso
Nuovo tentativo di rilancio per le strutture degli ex stabilimenti elettrochimici di Papigno ed ex studios cinematografici. Con una delibera di Giunta Comunale l'amministrazione Bandecchi ha esplicitato l’obiettivo di recuperare e rifunzionalizzare l’area - circa 150.000 mq in parte vincolata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
