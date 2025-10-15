Tentata rapina alla gioielleria di Mercogliano | il racconto di una delle arrestate ricostruisce il piano e i ruoli del gruppo

«Sono stata contattata su TikTok da una donna che mi ha proposto di partecipare a una rapina. Mi ha detto che per la mia parte avrei ricevuto tra i duemila e i tremila euro». Così inizia il racconto di una delle due donne arrestate lo scorso giugno per il tentato colpo alla gioielleria Gioie di.

