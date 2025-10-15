Tentano di rubare una bicicletta | 2 giovani denunciati dai carabinieri

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Casagiove hanno denunciato in stato di libertà due giovanissimi, un 19enne di origine marocchina e un 18enne di nazionalità tunisina, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili del reato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

