La Spezia, 15 ottobre 2025 – Momenti di terrore nel carcere della Spezia, dove un detenuto ha tentato di uccidere un altro recluso sgozzandolo con un pezzo di neon. L’aggressione è avvenuta all’improvviso, quando la vittima si è avvicinata alla cella dell’aggressore: in un attimo, quest’ultimo gli ha sferrato un colpo profondo alla gola con un pezzo di neon. Provvidenziale l’intervento immediato della polizia penitenziaria, che ha fermato l’aggressore e soccorso il ferito, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso. I medici hanno confermato che la ferita ha sfiorato la carotide. Solo per pochi centimetri l’uomo non ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta di sgozzare un compagno di cella con un pezzo di neon: terrore nel carcere della Spezia