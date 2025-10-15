Tenta di sgozzare un compagno di cella con un pezzo di neon | terrore nel carcere della Spezia
La Spezia, 15 ottobre 2025 – Momenti di terrore nel carcere della Spezia, dove un detenuto ha tentato di uccidere un altro recluso sgozzandolo con un pezzo di neon. L’aggressione è avvenuta all’improvviso, quando la vittima si è avvicinata alla cella dell’aggressore: in un attimo, quest’ultimo gli ha sferrato un colpo profondo alla gola con un pezzo di neon. Provvidenziale l’intervento immediato della polizia penitenziaria, che ha fermato l’aggressore e soccorso il ferito, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso. I medici hanno confermato che la ferita ha sfiorato la carotide. Solo per pochi centimetri l’uomo non ha perso la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
La 29enne, aggredita dal compagno, ha prima tentato di salvarsi chiamando l'ex fidanzato che ha subito telefonato al 112 e poi, al sopraggiungere delle forze dell'ordine, fingendo di aprire la porta di casa a un rider di cibo a domicilio. Fatto che ha scatenato l'i - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di sgozzare un compagno di cella con un pezzo di neon: terrore nel carcere della Spezia - Solo il pronto intervento della polizia penitenziaria ha evitato la tragedia. lanazione.it scrive