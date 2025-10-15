Tenta di rubare un giubbotto in un negozio a Salerno | acciuffato e accompagnato al Centro per i rimpatri
In azione, il 9 ottobre, l'equipaggio della Polizia di Stato della Sezione volante dell’Ufficio Prevenzione Generale: in un negozio del centro cittadino, su segnalazione della Sala Operativa, è stato fermato un cittadino di origini georgiane, accusato del furto di un giubbotto.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
