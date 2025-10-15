Tensione Lega dopo il flop | No al partito ideologico Ma Vannacci tira dritto

Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Il generale Roberto Vannacci ha preso la nota frase alla lettera: "Chi pensa che io mi fermi, non mi conosce. Chi pensa che io mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato". I risultati della battaglia toscana, per la verità, non confortano la sua strategia, ma lui non sente ragioni: "La Lega in Toscana scende rispetto alle Europee e per noi, questo, rappresenta un punto di partenza". Così, contribuisce a inasprire i malumori nel partito. A Bruno Vespa che, a Porta a porta, gli chiede: “L’effetto Vannacci allora non si è visto?“, il capo dei deputati leghisti, Riccardo Molinari, replica ironico: "Al contrario, si è visto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

