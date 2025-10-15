Tensione Lega dopo il flop | No al partito ideologico Ma Vannacci tira dritto
Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Il generale Roberto Vannacci ha preso la nota frase alla lettera: "Chi pensa che io mi fermi, non mi conosce. Chi pensa che io mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato". I risultati della battaglia toscana, per la verità, non confortano la sua strategia, ma lui non sente ragioni: "La Lega in Toscana scende rispetto alle Europee e per noi, questo, rappresenta un punto di partenza". Così, contribuisce a inasprire i malumori nel partito. A Bruno Vespa che, a Porta a porta, gli chiede: “L’effetto Vannacci allora non si è visto?“, il capo dei deputati leghisti, Riccardo Molinari, replica ironico: "Al contrario, si è visto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Zaia sfida la sua coalizione: “Potrei diventare un problema per la destra in Veneto” Il governatore uscente, escluso dalla corsa, vuole una lista col suo nome. Ma Fratelli d’Italia dice no, e la tensione nella Lega sale. VENEZIA – Luca Zaia non potrà ricandidarsi - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Salvini contestato a Livorno, il leader della Lega risponde così ai manifestanti: attimi di tensione - X Vai su X
Tensione Lega dopo il flop: "No al partito ideologico". Ma Vannacci tira dritto - Romeo, capogruppo al Senato: "Non si possono perdere identità e territorio". Da quotidiano.net
Lega in tensione su Vannacci, Fdi: 'A breve i candidati' - Dopo il proclama di "resistenza" del governatore lombardo Attilio Fontana, pronto a combattere i tentativi di "vannaccizzare" il partito, ... Si legge su ansa.it