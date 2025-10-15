Tennistavolo l’Italia maschile viene battuta dalla Cechia e dovrà disputare le qualificazioni per gli Europei 2027
L’ Italia maschile chiude con un’altra sconfitta il proprio percorso agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia: nel primo turno del tabellone per il 17° posto, che mette in palio due pass per la prossima rassegna continentale, gli azzurri cedono il passo alla Cechia per 1-3. L’Italia sapeva già di dover sperare nel ranking per qualificarsi ai Mondiali 2026 (a causa dell’eliminazione dell’Inghilterra nella fase a gironi), ma ora dovrà anche passare dalle qualificazioni per gli Europei 2027, mentre questa sera i due biglietti per gli Europei 2027 saranno in palio in Austria-Paesi Bassi ed Ungheria-Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
A soli 15 anni e un mese, Danilo Faso debutta con la Nazionale maggiore agli Europei in Croazia. La sua storia raccontata da Sergio Arcobelli su “Il Giornale” #italia #tennistavolo #fitet - facebook.com Vai su Facebook
