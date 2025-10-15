Tennistavolo l’Italia femminile cede anche alla Turchia | rinviato l’appuntamento con Mondiali 2026 ed Europei 2027
Si chiudono definitivamente, e nel peggiore dei modi, gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, per l’ Italia femminile: terza sconfitta consecutiva con il punteggio di 2-3, questa volta contro la Turchia nel primo turno del tabellone per il 17° posto. A causa di questa battuta d’arresto le azzurre dovranno confidare nel ranking per accedere ai Mondiali 2026 e dovranno disputare le qualificazioni per poter prendere parte agli Europei 2027. Nel primo match Nicole Arlia (numero 54 del ranking europeo) cede ad Ece Harac (66), vittoriosa per 1-3 (2-11, 11-7, 5-11, 7-11), ma in seguito Gaia Monfardini (31) pareggia i conti piegando Sibel Altinkaya (26) per 3-1 (13-11, 6-11, 11-8, 11-8). 🔗 Leggi su Oasport.it
