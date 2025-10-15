Tennis chi ha vinto il Trofeo Autopiave al Green Garden

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assegnato il Trofeo Autopiave svoltosi presso il Green Garden di Mestre. Competizione di 4ª categoria a formula Rodeo, con 53 giocatori. I draw maschile e femminile sono stati coordinati da Raffaella Sapori con la supervisione di Costantino Zorico.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Tennis, chi ha vinto il Trofeo Autopiave al Green Garden - Assegnato il Trofeo Autopiave svoltosi presso il Green Garden di Mestre. veneziatoday.it scrive

tennis ha vinto trofeoTennis, Isabella Moreno vince Trofeo Kram in Tunisia - La giovanissima stella del tennis ligure Isabella Moreno ha vinto il suo primo torneo internazionale JTF J30 disputatosi a Kram in Tunisia ... Da ligurianotizie.it

Tennis, concluso al Tennis Club Ca’ del Moro il trofeo Mechanic System - Al Tennis Club Ca’ del Moro al Lido di Venezia concluso il trofeo Mechanic System per giocatori di 4ª categoria, competizione diretta da Lorenzo Decol con la supervisione di Antonio Asquino. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Ha Vinto Trofeo