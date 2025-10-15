Temptation Island Jenny Guardiano parla del suo nuovo fidanzato e lancia una frecciata al suo ex Tony Renda

L'ex volto di Temptation Island, Jenny Guardiano, ha raccontato di aver ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Tarantino, ma non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al suo ex Tony Renda. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Jenny Guardiano parla del suo nuovo fidanzato e lancia una frecciata al suo ex Tony Renda

