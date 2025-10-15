Tegola Pulisic | rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pausa delle Nazionali disastrosa per il Milan: con Pulisic out per infortunio, come potrebbe scendere il campo la formazione di Allegri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tegola pulisic rischia uno stop di un mese come potrebbe giocare il milan

© Pianetamilan.it - Tegola Pulisic: rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

