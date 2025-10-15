Tegola Pulisic | rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

Una pausa delle Nazionali disastrosa per il Milan: con Pulisic out per infortunio, come potrebbe scendere il campo la formazione di Allegri?.

Tegola Pulisic: rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan? - Una pausa delle Nazionali disastrosa per il Milan: con Pulisic out per infortunio, come potrebbe scendere il campo la formazione di Allegri?

Pulisic rischia un mese di stop. Milan irritato: non stava bene e gli Usa lo hanno fatto giocare in amichevole - Christian Pulisic è finito Ko durante un amichevole degli Stati Uniti giocata questa notte.

Milan, Pulisic è un caso diplomatico: club infuriato col c.t. Usa Pochettino, il possibile lungo stop scatena i tifosi - degli Usa Pochettino per la scelta di schierare Pulisic in amichevole: il trequartista rischia un lungo stop per infortunio