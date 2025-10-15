Teatro e Bottega | a Novara spettacoli teatrali gratuiti nei negozi della città

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via a fine mese una nuova rassegna a Novara, che porta il teatro dentro ai negozi della città.Si chiama "Teatro e Bottega", il progetto firmato da Cabiria Teatro, e realizzato grazie al sostegno di Fondazione Comunità Novarese e in collaborazione con il Comune di Novara.Nove spettacoli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

teatro bottega novara spettacoliSalerno, Teatro Arbostella: II edizione di Favole in Bottega - Domenica mattina iniziano gli spettacoli per bambini Tornano gli appuntamenti della domenica mattina al Teatro Arbostella Gino Esposito. Lo riporta zon.it

teatro bottega novara spettacoliTre giorni con Bottega Teatro per la rassegna "Marchestorie" - Per tre giorni Bottega Teatro Marche porta a Numana la rassegna regionale ‘Marchestorie’. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Bottega Novara Spettacoli