Teatro Comunale Antella | uno spazio di crescita per la comunità

Firenze, 15 ottobre 2025 – Un occhio aperto sul mondo. Il Teatro Comunale Antella non è solo un presidio culturale, ma il "sentiero verso la felicità", come l'ha definito il direttore artistico Riccardo Massai; un percorso che attraversa arte, socialità e partecipazione, fino alla destinazione finale: la costruzione di uno spazio di crescita per la comunità. La stagione di quest'anno, condivisa con il Comune di Bagno a Ripoli e la Fondazione Cassa di Risparmio, mette al centro attualità e diritti umani, violenza e informazione, spettacoli tout public e nuovi talenti della drammaturgia: venticinque appuntamenti, in programma da ottobre a marzo, inaugurati venerdì 17 da Pier Paolo Pasolini e il suo testo postumo "Giovani infelici", dissotterrato dalle coreografie di Angela Torriani Evangelisti e la regia di Riccardo Massai, che dirige un gruppo di giovanissimi interpreti.

