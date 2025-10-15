Teatro Angelo Musco Giampiero Ingrassia interpreta ' Liolà'

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte la nuova stagione al Teatro Musco 2025-2026 con la direzione artistica di Francesca Ferro. Tra innovazione e tradizione, si alza il sipario con dieci spettacoli (di cui due al Teatro Abc) ospitati nella sede di via Umberto I, 312, Catania, dove un’attenzione particolare è rivolta al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

