Teatro al Borgo la presentazione al Circolo della Stampa
Prende ufficialmente il via “Teatro al Borgo”, estensione naturale del progetto “Teatro al Polo” promosso da ATLAS, in collaborazione con la Diocesi di Avellino e il Comune di Summonte. Dopo il successo ottenuto ad Avellino, l’iniziativa punta ora a far crescere anche a Summonte una comunità viva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
