Teatro ABC | Pippo Pattavina protagonista de ' Il piacere dell' onestà'
Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale Turi Ferro 2025-2026 all’Abc di Catania. Nove mesi di ricchissima programmazione ospitata nella sede di via Pietro Mascagni, 94. Tredici spettacoli che compongono un cartellone di nomi di prima grandezza nel panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Ciao persone! Ieri sera al Teatro Ferrari di Camposampiero il pubblico era super attivo e presente, ci avete fatto sentire tutta la vostra energia! Anche oggi sarà così? A tra poco sullo stesso palco! #marcoepippo #teatroferrari #comicitàveneta - facebook.com Vai su Facebook
Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Abc di Catania - Nove mesi di ricchissima programmazione ospitata nella sede di via Pietro Mascagni, 94. msn.com scrive
Teatro Abc Catania, in cartellone 13 spettacoli in 9 mesi - Tredici spettacoli in nove mesi: è il nuovo cartellone del teatro Abc di Catania che inaugura la stagione domani sera con Pippo Pattavina protagonista de 'Il piacere dell'on ... Secondo msn.com
Pippo Baudo, da Mara Venier a Fiorello alla camera ardente. L'ad Rai Rossi: valutiamo di dedicargli il Teatro delle Vittorie - ll feretro di Pippo Baudo è arrivato al Teatro delle Vittorie, un luogo simbolo che ha visto il celebre conduttore tante volte protagonista. Riporta ilmessaggero.it