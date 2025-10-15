Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era la docuserie e il film concerto su Disney+

Taylor Swift annuncia una docuserie e un film concerto che saranno trasmessi a dicembre su Disney+. A seguito dell’uscita, la scorsa settimana, di The Life of a Showgirl, con oltre 4 milioni di unità equivalenti ad album vendute negli Stati Uniti, l’artista vincitrice di 14 Grammy Taylor Swift torna su Disney+ con due nuovissimi progetti che offrono uno sguardo inedito al suo tour da record, The Eras Tour. Taylor Swift The Eras Tour The End of an Era, una docuserie-evento composta da 6 episodi che racconta, da dietro le quinte, lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni alla base del fenomeno The Eras Tour, e Taylor Swift The Eras Tour The Final Show, il film concerto integrale che presenta per la prima volta The Tortured Poets Department, saranno disponibili in streaming dal 12 dicembre solo su Disney+. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

