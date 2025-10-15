Taylor Swift polverizza ogni record | 4 milioni di copie in una settimana

Quattro milioni di copie in sette giorni. Taylor Swift riscrive la storia della musica con “The Life of a Showgirl”, il suo dodicesimo lavoro in studio che frantuma ogni precedente primato. Un debutto che non si vedeva dai tempi d’oro dell’industria discografica, quando il digitale era ancora un miraggio e i negozi di dischi rappresentavano l’unico tempio della musica. Secondo i dati certificati da Luminate, l’album pubblicato il 3 ottobre ha venduto 4,002 milioni di copie nella prima settimana sul mercato statunitense. Un risultato che polverizza il record detenuto da Adele con “25”, fermo a 3,378 milioni dal novembre 2015. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Taylor Swift polverizza ogni record: 4 milioni di copie in una settimana

