Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero essere la coppia più fashion di tutta l’NFL

Ok, possiamo dirlo: Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente quel tipo di coppia. Quella che riesce a coordinare i look senza sembrare che ci abbia passato ore davanti allo specchio (anche se, ammettiamolo, probabilmente sì). Taylor Swift e Travis Kelce, la coppia che ha trasformato la domenica allo stadio in una sfilata di moda. Lo scorso weekend, dopo la partita dei Chiefs a Kansas City, i due sono stati fotografati insieme — e ovviamente sembravano usciti da un servizio editoriale di Vogue. Taylor ha sfoggiato un minidress personalizzato di Ganni con la scritta "Chiefs" e il suo numero portafortuna "13" cucito sulla gonna, come se il football meets fashion fosse un trend nato per lei.

