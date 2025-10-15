Taylor Fritz batte rapidamente Zverev al Six Kings Slam e sfiderà Alcaraz

Taylor Fritz sarà lo sfidante di Carlos Alcaraz nella semifinale del Six Kings Slam 2025, che sarà la prima in ordine temporale del programma di domani. L’americano supera con un 6-3 6-4 anche più facile di quanto dica il punteggio Alexander Zverev. Gli serve, nei fatti, appena un’ora per chiudere i conti di fronte a una versione abbastanza dimessa dell’avversario. Sono subito problemi quelli che Zverev deve affrontare: un lob di Fritz vale il 15-30 già nel secondo game, una risposta vincente di dritto due palle break. E alla fine il tedesco perde la battuta mettendo il rovescio in rete. Per l’americano le cose si fanno in prima battuta abbastanza semplici al servizio, anche perché dall’altra parte l’approccio non appare dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

