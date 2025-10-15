Tartufo bianco pregiato In centro a Città di Castello torna l’atteso Salone

Una cassa del tesoro colma di tartufi bianchi sullo sfondo del giardino di palazzo Vitelli: è l’immagine che lega due simboli del territorio in vista del Salone del bianco pregiato, edizione numero 45. Nelle colline del comprensorio, da ottobre a dicembre nasce un terzo del raccolto nazionale: più di mille 750 cavatori, uomini e donne di tutte le età con oltre 3 mila cani, portano avanti una tradizione che l’ Unesco ha riconosciuto come patrimonio culturale dell’umanità. In questo contesto territoriale si è sviluppata una filiera che si mette in vetrina, una volta all’anno, portando i prodotti in centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

