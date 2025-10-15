Tartufesta a Sasso Marconi 2 weekend di festa | quando assaggiare i prodotti tipici dell’Appennino

Sasso Marconi, 15 ottobre 2025 – Due weekend di festa tra gastronomia, tradizione e cultura per celebrare il tartufo e i prodotti tipici dell’Appennino. Così la storica Tartufesta si prepara a tornare a Sasso Marconi il 25-26 ottobre e l’ 1-2 novembre, promuovendo le eccellenze locali in un lungo viaggio tra i sapori e i profumi dell’autunno. Ristoranti e bancarelle in piazza. Oltre alle proposte dei ristoratori del territorio, che saranno in piazza con sfiziose ricette a base di tartufo, non mancheranno all’appello il ristorante dell’Associazione Tartufai, allestito al Parco Marconi, e i numerosi ristoranti della città che proporranno menù tematici, preparati nel rispetto dell’apposito decalogo e della carta di qualità comuni a tutte le Tartufeste dell’area metropolitana bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tartufesta a Sasso Marconi, 2 weekend di festa: quando assaggiare i prodotti tipici dell’Appennino

Altre letture consigliate

Tartufesta Sasso Marconi - facebook.com Vai su Facebook

Tartufesta a Sasso Marconi, 2 weekend di festa: quando assaggiare i prodotti tipici dell’Appennino - La storica sagra autunnale torna in piazza con ristoranti, bancarelle e tanto cibo. Segnala msn.com

Sasso Marconi (Bologna): stand della Tartufesta per le vie del centro - Bologna, 27 ottobre 2023 – Nel weekend, e poi l’1, il 2 e 3 novembre sapori, profumi e colori dell’Appennino saranno protagonisti a Sasso Marconi con la 34a edizione di Tartufesta, la rassegna ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Tartufesta 2023, da Sasso Marconi e Savigno: dove e quando andare - Bologna, 28 settembre 2023 – Tartufesta è la rassegna che ormai da oltre trent’anni celebra il pregiato tartufo bianco dei colli bolognesi e gli altri prodotti locali del bosco, grandi protagonisti ... ilrestodelcarlino.it scrive