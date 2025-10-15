E’ il più piccolo della covata giunta quest’anno in riva al Golfo. Jacopo Cellerini, playmaker classe 2006, primo anno in bianconero, ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. Play-guardia di 190 cm, coach Da Re lo fece già esordire 17enne in B Nazionale dove ha collezionò, seppur non con molto minutaggio, comunque ben 16 gettoni a referto. Ha la giusta dose di sfrontatezza, senza strafare, ma quella che serve per togliere le castagne dal fuoco, esattamente come è successo a Firenze: locali in rimonta ma la tripla in step-back ed un’altra dopo un solo giro scarso di lancette la dicono lunga su come questo ragazzo della provincia pistoiese si sia ritagliato un posto di rilievo ed anzi provi a scalare le gerarchie in una genuina competizione interna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tarros Cellerini e Pesenato top: "Talento tecnico ed entusiasmo"