Tarros Cellerini e Pesenato top | Talento tecnico ed entusiasmo
E’ il più piccolo della covata giunta quest’anno in riva al Golfo. Jacopo Cellerini, playmaker classe 2006, primo anno in bianconero, ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. Play-guardia di 190 cm, coach Da Re lo fece già esordire 17enne in B Nazionale dove ha collezionò, seppur non con molto minutaggio, comunque ben 16 gettoni a referto. Ha la giusta dose di sfrontatezza, senza strafare, ma quella che serve per togliere le castagne dal fuoco, esattamente come è successo a Firenze: locali in rimonta ma la tripla in step-back ed un’altra dopo un solo giro scarso di lancette la dicono lunga su come questo ragazzo della provincia pistoiese si sia ritagliato un posto di rilievo ed anzi provi a scalare le gerarchie in una genuina competizione interna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spezia corsara a Firenze Kmetic 22, Pesanato 22, Cellerini 17, Ramirez 6, Petrushevski 5, Puccioni 2, Tedoldi 1 - facebook.com Vai su Facebook
Tarros Cellerini e Pesenato top: "Talento tecnico ed entusiasmo" - Jacopo Cellerini, playmaker classe 2006, primo anno in bianconero, ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. Secondo sport.quotidiano.net
Tarros tiene testa a Montecatini. Buoni sprazzi di luce in amichevole - TARROS SPEZIA: Tedoldi 8, Kmetic 21, Puccioni, Ramirez 10, Tedeschi, Farusi, Cellerini 7, Deri 3, Lamperi 8, Sabbadini, Petrushevski, Pesenato 16. lanazione.it scrive
Nuovo acquisto per lo Spezia Basket Tarros: arriva il pivot Daniele Pesenato - Lo Spezia Basket Club Tarros completa il quintetto titolare per la prossima stagione: in bianconero arriva il pivot Daniele Pesenato. Segnala liguriasport.com