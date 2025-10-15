Targa Florio Classica omaggio al ragazzo ucciso a Palermo
Automobile Club d’Italia ed Automobile Club Palermo esprimono sincero cordoglio per la morte di Paolo Taormina, il 21enne palermitano ucciso sabato notte davanti al suo pub nel centro di Palermo.I 150 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che prenderanno il via alla Targa Florio Classica 2025. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rinascono le storiche tribune della Targa Florio. Il sindaco di Cerda: "Così rivivranno i luoghi della leggendaria corsa" - facebook.com Vai su Facebook
Targa Florio Classica e Ferrari Tribute to Targa Florio. Ordinanza di limitazione della circolazione per i giorni 16-17-18-19 ottobre 2025 https://ift.tt/3xrKywg - X Vai su X
La "Targa Florio Classica" fa tappa a Custonaci - Custonaci accoglie le auto d’epoca della Targa Florio Classica, la rievocazione storica e agonistica della corsa automobilistica più antica del mondo, voluta da don Vincenzo Florio nel 1906. Scrive tp24.it
La Targa Florio Classica rende omaggio a Paolo Taormina - I 150 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che prenderanno il via alla Targa Florio Classica 2025, domani, 16 ottobre, in piazza Verdi a partire dalle ore 18. Segnala ilfattonisseno.it
Targa Florio: la prova cronometrata di Castellammare passa… in spiaggia - La Targa Florio classica anche quest'anno passa dalla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo per la prova cronometrata. Lo riporta itacanotizie.it