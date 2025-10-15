Tajani | Su partecipazione Forza a Gaza spero nell' unità politica Provenzano | Pronti a discutere

"I fatti abbreviano i tempi per un riconoscimento dello stato palestinese. Noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a farlo, però il problema è Hamas. Finché c'è un'organizzazione militare di Hamas è difficile poterlo fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, durante l'informativa urgente del governo sul Piano di pace per la Striscia di Gaza. Dopo l'intervento del titolare della Farnesina parlerà un rappresentante per ogni gruppo. Alle 11 il ministro terrà l'informativa anche a palazzo Madama. Tajani ha descritto il processo avviato in medio oriente con cautela: "Ancora è tutto molto prematuro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tajani: "Su partecipazione Forza a Gaza spero nell'unità politica". Provenzano: "Pronti a discutere"

Grande partecipazione ieri a Lazise al convegno di Forza Italia sulla sanità. Con il nostro segretario e vicepremier Antonio Tajani, il nostro segretario del Veneto Flavio Tosi e grandi personalità dell'ambito socio-sanitario veneto e nazionale. Forza Italia propon - facebook.com Vai su Facebook

immagino Tajani per consolare Meloni 'la partecipazione è importante, ma fino a un certo punto' #scioperogenerale #BlocchiamoTutto #scioperogeneraleperGaza #3ottobre - X Vai su X

Medio Oriente, Tajani: 'Sulla partecipazione di una Forza a Gaza spero nell'unità politica' - 'Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano, il riconoscimento dello Stato di Palestina è ora più vicino'. Si legge su ansa.it

Tajani alla Camera: “È il giorno della speranza a Gaza, l’Italia pronta a contribuire a pace e ricostruzione” - Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato alla Camera il ruolo dell’Italia nella fase post- Lo riporta fanpage.it

Accordi Gaza, Tajani: È il giorno della speranza, obiettivo inimmaginabile raggiunto grazie a Trump - “L'Italia ha mantenuto aperti i canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità nazionale palestinese e lavorato con discrezione e concretezza per alleviare le sofferenze della popolazione civile ... Lo riporta ilgiornale.it