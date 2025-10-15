Tajani | Su militari italiani a Gaza spero sostegno bipartisan – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Come sapete, il piano Trump prevede il dispiegamento a Gaza di una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf). Come hanno confermato anche il Presidente del Consiglio e il ministro della Difesa, l'Italia è pronta a fare la propria parte, forte della solida e riconosciuta esperienza maturata negli anni in tanti quadranti internazionali complessi. Naturalmente il Parlamento verrà coinvolto in tutte le decisioni che riguarderanno la nostra partecipazione alla Isf e mi auguro che su questo argomento si possa trovare una unità di intenti tra tutte le forze politiche". 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Piano pace per #Gaza, #Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione - X Vai su X
Tajani: "Pronti per ricostruzione e invio militari per forza di pace a Gaza" - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: Su militari italiani a Gaza spero sostegno bipartisan - “Come sapete, il piano Trump prevede il dispiegamento a Gaza di una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf). Lo riporta ilgiornale.it
Medio Oriente, Tajani: ”Auspico l’unità di tutto il Parlamento sull’invio di militari italiani a Gaza” - Anche tra i banchi del governo non c’era il pienone: presenti solo i sottosegretari Matteo Perego, Tullio Ferrante, e Giorgio ... Si legge su rtl.it
«Riconoscimento della Palestina è più vicino». Tajani alla Camera: «Su militari italiani a Gaza spero sostegno bipartisan» - In un’informativa sul patto per Gaza il ministro degli Esteri si è detto fiducioso: «Speranza di pace più concreta». msn.com scrive