Tajani su Gaza | Abbiamo costruito ponti a dispetto di chi voleva tagliarli Spero nell’unità su una eventuale missione a Gaza

«Abbiamo costruito ponti a dispetto di chi voleva tagliarli». Nel corso dell’informativa alla Camera sul “Piano di pace per la Striscia di Gaza”, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivendicato «con orgoglio» l’azione italiana e il contributo che ha dato affinché si arrivasse alla firma dell’accordo di Sharm el Sheik, che può rappresentare davvero «una svolta storica» per il Medio Oriente e il Mediterraneo, «con profonde ripercussioni anche sulla sicurezza e sugli interessi nazionali», ma che – ha avvertito Tajani – «è ancora legato a un filo». Dunque, è necessario l’impegno di tutti e su tutti i fronti affinché la prospettiva di una pace solida e duratura possa concretizzarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

