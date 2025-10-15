Tajani | Straordinaria generosità nostra filiera agroalimentare in aiuti per Gaza

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Stiamo lavorando per un nuovo invio urgente di aiuti alimentari, il piu' grande finora realizzato. Desidero, in questa sede, esprimere il mio piu' profondo ringraziamento e quello del Governo per la straordinaria generosita' della nostra filiera dell'agroalimentare, che ha gia' messo a disposizione altre 100 tonnellate di aiuti che porteremo presto a Gaza". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nell'Aula della Camera nel corso dell'informativa urgente sul Piano di pace per la Striscia di Gaza. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: Straordinaria generosità nostra filiera agroalimentare in aiuti per Gaza

