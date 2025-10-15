Tajani | Solidarietà ai giornalisti feriti da manifestanti pro Pal a Udine e a forze dell' ordine

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Esprimo solidarietà ai due giornalisti feriti dai manifestanti e a tutti i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri che ne hanno garantito lo svolgimento della partita a Udine". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

