Tajani ricorda Carabinieri morti nel Veronese | Orgoglio per tutti italiani Lungo applauso in Aula – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Non possono non pensare con commozione ai tre carabinieri scomparsi ieri. Ancora una volta le forze dell'ordine pagano con la vita il loro impegno coraggioso e il loro senso del dovere". Così Tajani in Aula alla Camera, seguito da un lungo applauso dei deputati. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
