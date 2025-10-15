Tajani | No a tasse sugli extraprofitti le banche possono contribuire ma con un accordo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del vicepremier dopo l’informativa su Gaza. Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha chiarito la posizione del suo partito riguardo alla manovra economica e al confronto con gli istituti bancari. « Ieri il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno tasse sugli extraprofitti, una misura per noi inaccettabile, ma su questo siamo tutti consapevoli», ha dichiarato lasciando la Camera dopo l’informativa su Gaza. Tajani ha ribadito la necessità di un dialogo con le banche, sottolineando che il loro eventuale contributo alla manovra deve essere frutto di un’intesa e non di un’imposizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
