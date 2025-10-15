Milano, 15 ott. (askanews) - "Il riconoscimento della Palestina è più vicino" e "l'Italia riconoscerà senza ulteriori attese" "una Palestina libera, prospera, sovrana e pacifica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente alla Camera sul piano di pace per Gaza, parlando dei progetti umanitari che prevedono l'arrivo in Italia di studenti palestinesi e decine di bambini bisognosi di cure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani: Italia riconoscerà Palestina libera, sovrana e pacifica