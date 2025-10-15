Tajani | Finché c' è Hamas difficile riconoscere lo stato palestinese

"I fatti abbreviano i tempi per un riconoscimento dello stato palestinese. Noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a farlo, però il problema è Hamas. Finché c'è un'organizzazione militare di Hamas è difficile poterlo fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, durante l'informativa urgente del governo sul Piano di pace per la Striscia di Gaza. Dopo l'intervento del titolare della Farnesina parlerà un rappresentante per ogni gruppo. Alle 11 il ministro terrà l'informativa anche a palazzo Madama. Tajani ha descritto il processo avviato in medio oriente con cautela: "Ancora è tutto molto prematuro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

