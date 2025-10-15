«Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo. Un successo ancora legato ad un filo, molte sono le variabili che ancora sono state non sono state definite, dal ritorno delle salme degli ostaggi assassinati fino alle modalità effettive dello smantellamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano"