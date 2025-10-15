Tajani alla Camera | La tregua abbrevia i tempi per il riconoscimento della Palestina
In un’Aula semivuota della Camera, con forti assenze nei banchi del governo e della maggioranza, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato inizio all’informativa urgente sulla situazione in Medio Oriente dopo la firma di Sharm el-Sheikh e l’avvio della prima fase del piano Usa sul piano di pace. A due giorni dalla firma dell’accordo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
DIRETTA | Medio Oriente, informativa alla Camera di Tajani #ANSA - X Vai su X
DIRETTA | Medio Oriente, informativa alla Camera di Tajani #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Tajani alla Camera sull’accordo per Gaza: “Spero in un’unità politica sulla forza di stabilizzazione” - Il vicepremier e ministro degli Esteri riferisce alle Camere sull’intesa per Gaza e partecipa a una riunione a Palazzo Chigi sul contributo italiano al dopo- Secondo altarimini.it
Piano di pace a Gaza, alle 9 l’informativa del ministro degli Esteri Tajani alla Camera - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano di pace a Gaza, alle 9 l’informativa del ministro degli Esteri Tajani alla Camera ... Si legge su tg24.sky.it
Tajani alla Camera: “È il giorno della speranza a Gaza, l’Italia pronta a contribuire a pace e ricostruzione” - Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato alla Camera il ruolo dell’Italia nella fase post- fanpage.it scrive