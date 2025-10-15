Taglio Irpef in Manovra dal 35% al 33% la tabella delle nuove aliquote e chi ci guadagna | le simulazioni

Il governo Meloni ha confermato che nella legge di bilancio 2026 ci sarà un taglio dell'Irpef: l'aliquota mediana scenderà dal 35% al 33%. La riduzione vale solo per i redditi tra 28mila e 50mila euro, ma anche chi guadagna di più ne beneficerà: fino a 440 euro all'anno. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it