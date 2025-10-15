Tagliaferri Fdi | La maggioranza boccia la Commissione d’inchiesta sulla sanità

«La maggioranza di centrosinistra ha respinto oggi la richiesta di istituire una Commissione d’inchiesta sullo stato della sanità in Emilia-Romagna. Un’occasione persa per dimostrare trasparenza e rispetto verso i cittadini, gli operatori sanitari e le stesse istituzioni regionali» Così Giancarlo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

