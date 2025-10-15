Rinchiusa per 27 anni dai genitori: la storia che ha sconvolto la Polonia. Per 27 anni, Mirella, oggi 42enne, sarebbe stata tenuta prigioniera dai suoi genitori in una stanza dell’appartamento di famiglia a?wi?toch?owice, nel sud della Polonia. I vicini, ignari di tutto, erano convinti che la ragazza fosse scomparsa quando aveva solo 15 anni — proprio ciò che i genitori raccontavano da decenni. L’incubo è emerso casualmente nella notte del 29 luglio 2025, quando alcuni vicini hanno sentito rumori sospetti provenire dall’abitazione e hanno deciso di chiamare la polizia. “Era molto tardi — racconta Luiza, residente nel palazzo —. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ?wi?toch?owice, Mirella prigioniera dei genitori per 27 anni: scoperta per caso dai vicini