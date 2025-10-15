Suzuki torna da eroe | dalle palline da tennis agli occhiali come lavora Zion

L’aereo che riporta a Parma Zion Suzuki è in volo. È partito dal Giappone, atterra in Italia in tarda sera. Per l’allenamento di giovedì al Mutti Training Center, in vista della gara di Marassi con il Genoa, ci sarà anche il portiere giapponese, reduce da un mezzo miracolo in patria. Con la sua. 🔗 Leggi su Parmatoday.it