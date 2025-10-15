Sussurra Luce esplorazioni vocali di Alessandra Eramo e appuntamento con Marinos Koutsomichalis
Secondo fine settimana di Sussurra Luce a Spazio Murat. Il 17 e 18 ottobre la rassegna che indaga i confini tra voce, suono e tecnologia diretta sempre da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani, con la curatela di Alessandro Ludovico per questa terza edizione, si muoverà tra le esplorazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
La morbidezza che arreda. Linee stondate, profilo a mandorla, matericità che dialoga con la luce. La nuova collezione Almond di Arbi Arredobagno sussurra eleganza contemporanea: frontali in laccato o legno fresato, top scolpiti tra marmo, quarziti, Lamina - facebook.com Vai su Facebook
#BuongiornoATutti Nel silenzio del cuore, la pace sussurra, un raggio di luce che l'ombra rassicura. Speranza si alza, leggera nel vento, un sogno che cresce, eterno momento. #VentagliDiParole #freeGaza #Palestina Alessio B Murales ? - X Vai su X
Secondo weekend di Sussurra Luce a Spazio Murat: tra voce, suono e tecnologia - Il tema di quest’anno, “Voci, umani, macchine”, mette al centro la voce come medium umano capace di trasformarsi in linguaggio, memoria e immaginazione, esplorata attraverso tecnologie, biofeedback, ... Da giornaledipuglia.com