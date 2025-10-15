Sussurra Luce esplorazioni vocali di Alessandra Eramo e appuntamento con Marinos Koutsomichalis

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fine settimana di Sussurra Luce a Spazio Murat. Il 17 e 18 ottobre la rassegna che indaga i confini tra voce, suono e tecnologia diretta sempre da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani, con la curatela di Alessandro Ludovico per questa terza edizione, si muoverà tra le esplorazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

